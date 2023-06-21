عميدة بنات عين شمس: شعبة الغزل والنسيج بالكلية إضافة جديدة لسوق العمل

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كليه البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس أن شعبة الغزل والنسيج التابعه لقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية تعد إضافة جديدة لسوق العمل في مصر وفي الخارج أيضاً.

وأضافت أن هذه الشعبة أيضا تعد من البرامج والشعب التي تفي باحتياجات سوق العمل نظراً لما تتمتع به من تكنولوجيا وبرامج حديثة متبعة في تصميم وإنتاج الملابس وألوانها والتي تتناسب مع متطلبات السوق.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، معرض ومشروعات التخرج لطالبات برنامج شعبة الغزل والنسيج التابعة لقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد المعرض عرض بعض الملابس المصممة وفق أحدث النظم والبرامج التعليمية والتكنولوجيا الحديثة من إنتاج طالبات الشعبة، حيث تم عرض أكثر من 50 قطعه ملابس من انتاج الطلاب شملت بعض الملابس المتنوعة.

جاء افتتاح المعرض بحضور الدكتورة وفاء أنور العميد الأسبق للكلية، وأول رئيس لقسم الاقتصاد المنزلي، والدكتورة مها محمود رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئه التدريس بالقسم.