اليوم السابع
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صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناء

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:45 م
صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.

ونشرت المحافظة كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة حتى 5/7/2023 .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط بالقطاعات الثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والرابع (ضاحية الزهراء – شرق العبور) والخامس ( العبور - الميناء ).

كما أعلنت المحافظة أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة وبيان الكشوف بمركز العريش – أرض وضع يد ، عدد المزارعين 7 .

و بنطاق مركز العريش – أرض انتفاع من الهيئة، عدد المزارعين 6 .

وأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد بمركز الشيخ زويد  (الجورة)  6 مزارعين 



 


شمال سيناء

تعويضات

ميناء العريش

العريش

البحر المتوسط



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