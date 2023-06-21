صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.
ونشرت المحافظة كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة حتى 5/7/2023 .
وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط بالقطاعات الثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والرابع (ضاحية الزهراء – شرق العبور) والخامس ( العبور - الميناء ).
كما أعلنت المحافظة أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة وبيان الكشوف بمركز العريش – أرض وضع يد ، عدد المزارعين 7 .
و بنطاق مركز العريش – أرض انتفاع من الهيئة، عدد المزارعين 6 .
وأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد بمركز الشيخ زويد (الجورة) 6 مزارعين
صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناءالأربعاء، 21 يونيو 2023 12:45 م
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أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.
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