سفير مصر فى بروكسل يلتقى المفوض الأوروبى للسوق الداخلى والفضاء والرقمنة

كتب أحمد جمعة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلي، والمكلف بوضع سياسات السوق الداخلية الأوروبية ‏ورقمنة الاقتصاد وملف الفضاء داخل الاتحاد الاوروبي، حيث ‏استعرض عبد العاطي التقدم المطرد الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال السنوات الاخيرة. كما تناول السفير أبرز ملامح عملية التحديث والتطوير ‏الجارية في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وتاسيس المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بهدف خلق مناخ موات للاستثمار، بما يسهم بمزيد من جذب للشركات الأوروبية.

واستعرض عبد العاطي تطورات قطاع الطاقة في مصر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء، كما أبرز جهود الدولة في مجال الرقمنة من حيث التوسع في إنشاء المدن الجديدة والذكية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن خطة الدولة لمد خطوط الألياف البصرية في أنحاء الجمهورية ودعم مبادرات التعليم عن بعد ، ونوه عبد العاطي باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية بجانب وكالة الفضاء المصرية.

‏من جانبه رحب المفوض الأوروبي للسوق الداخلي بعملية التطوير الجارية في مصر، مشيرا إلى أن مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي في مجالات عدة أبرزها التجارة والطاقة. وعبر المفوض الأوروبي عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الرقمنة وكذلك علوم الفضاء مع مصر وافريقيا من خلال برامج التدريب الأوروبية وبرامج بناء القدرات الموجهة إلى الكوادر المصرية والافريقية في هذه المجالات.