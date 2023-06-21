ذا هيل: اعتراف هانتر بايدن بذنبه فى قضتين يقلل حظوظ والده فى الانتخابات

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على توصل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي ، جون بايدن لاتفاق مبدئى مع المدعين الفيدراليين للإقرار بأنه مذنب فى جريمتين تتعلقان بالضرائب، والاعتراف بحقائق فى اتهام يتعلق بحيازة سلاح بموجب شروط ستبقيه على الأرجح خارج السجن، وقالت إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير على انتخابات عام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن احتمالات المنافسة في الوقت الحالي تشير إلى أنها ستكون بين الرئيس بايدن ممثلا عن الحزب الديمقراطى، وبين دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، ممثلا عن الجمهوريين، ورغم أن فوزه بترشيح الحزب لم يحسم بعد ، إلا أن الاستطلاعات تشير إلى أنه الأقرب.

ويجادل الجمهوريون بأن نجل الرئيس حصل على صفقة ميسرة، بينما يؤكد الديمقراطيون أن جرائم الجنح التي ارتكبها مواطن - شخص كان يعاني من الإدمان في ذلك الوقت - لا ينبغي أن تكون ذات أهمية مبالغ فيها.

وبعيدًا عن تلك الردود التي يمكن توقعها ، فإن الإعلان عن الصفقة أولاً وقبل كل شيء يعيد اسم هانتر بايدن إلى العناوين الرئيسية - وهو سيناريو لا يناسب أبدًا الثروات السياسية لوالده، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

حافظ الرئيس جو بايدن على تعليقاته عند الحد الأدنى، وعندما سأله أحد الصحفيين الثلاثاء أثناء وجوده في كاليفورنيا عما إذا كان قد تحدث إلى ابنه في وقت سابق من اليوم ، أجاب بايدن ، "أنا فخور جدًا بابني". ولم يرد على سؤال حول ما إذا كان شجع هانتر بايدن على قبول الإقرار بالذنب.

وفي وقت سابق ، أكد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته" ولكن لم يكن لديهما أي تعليق آخر.