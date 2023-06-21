دراسة.. عواقب تفوق التصور لذوبان أنهار الهملايا الجليدية

كتبت شيماء عبد المنعم

أكدت دراسة علمية نُشرت نتائجها، إلى أن الأنهار الجليدية فى جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من مليارى شخص.



ذوبان الجليد

فبين عامى 2011 و2020، ذابت الأنهر الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق هذه الدراسة التى أجراها المركز الدولى للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD)، حسبما نشر موقع reuters.

وقال المعدّ الرئيسى للدراسة فيليبوس ويستر "ارتفاع درجات الحرارة يؤدى كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد، لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة" التى يحصل فيها ذلك.

وأشار إلى أن الذوبان "يحصل بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن"، ولفت التقرير إلى أن الأنهر الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكّل مصدراً مهماً للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1,65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.

واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأناهر الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضاً أفغانستان وبنجلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.

تُغذي الأنهار الجليدية في جبال الهملايا 10 من أهم أحواض الأنهر في العالم، بما في ذلك نهر الغانج، والسند، والنهر الأصفر، وميكونج، وإيراوادي. وتوفر كذلك الغذاء والطاقة والدخل لمليارات البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائبة رئيس مركز ICIMOD إيزابيلا كوزيل "يعتمد مليارا شخص في آسيا على المياه من الأنهر الجليدية والثلوج. وعواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي تفوق التصور".

وحتى إذا جرى حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهر الجليدية ما بين ثلث ونصف حجمها بحلول عام 2100، وفق الدراسة.