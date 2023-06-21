خفر السواحل الأمريكى: لا نتيجة لعملية البحث عن الغواصة المفقودة

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن خفر السواحل الأمريكى أعلنوا عن عدم التوصل إلى أى نتيجة لعملية البحث عن الغواصة المفقودة.

وفى وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن البحث جار عن غواصة مفقودة تعمل في نقل أفراد لمشاهدة حطام السفينة تايتانيك.

وقال خفر السواحل الأمريكي، إن عملية البحث تُجرى، قبالة ساحل نيوفاوندلاند، وأكدت شركة "أوشن جيت إكسبديشن" ملكيتها للسفينة المفقودة.

وقالت الشركة في بيان لبي بي سي نيوز: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم."

بدأت شركة "أوشن جيت إكسبديشن"في عام 2021 ما توقعت أن تصبح رحلة سنوية لتأريخ تحلل سفينة المحيط الأيقونية التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشركة في ذلك الوقت إنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضا حوالي 40 سائحا يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى في الغواصة التي تقل على متنها خمسة أشخاص.