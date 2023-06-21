خطأ حسابى يوفر 6 مليارات دولار فى حسابات البنتاجون.. اعرف التفاصيل

وكالات

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، حوالي ضعف التقديرات المبكرة، مما أدى إلى فائض تم توفيره فى حسابات البنتاجون يقدر بمليارات الدولارات.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، قائلة إن "مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبي توصلت إلى أن الخدمات العسكرية استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التي تم سحبها من مخزونات البنتاجون وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأضافت أن الحسابات النهائية تظهر وجود خطأ قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022 ، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

ونتيجة لذلك، لدى الوزارة الآن أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا التي تواصل هجومها المضاد ضد روسيا.

ومن شأن المساعدات غير المنفقة أن تخفف من حاجة الكونجرس إلى الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر.