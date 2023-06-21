جامعة العريش تعقد بروتوكول تعاون مع الثقافة لتكوين فرق فنون شعبية ونادى للأدب وشعر البادية

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش وفدا من إقليم القناة وسيناء الثقافى ضم كل من محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، و أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء و محمود حنفي وكيل مديرية الثقافة بشمال سيناء.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان لها، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون فى الخدمات والإمكانيات لجامعة العريش من إقليم القناة وسيناء، يأتى ذلك فى ظل التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوعية وتثقيف الطلاب ومنتسبي الجامعة وكذلك اكتشاف ورعاية المواهب من طلاب الجامعة .

وتقرر تشكيل فرق " فنون شعبية ، موسيقى عربية ، مسرح " من شباب جامعة العريش بواسطة القائمين على العمل الثقافى بقصر ثقافة العريش وتكوين نادى أدب من الشعر والقصة وشعر البادية بالجامعة من خلال شعراء وكتاب قصر ثقافة العريش واتاحة تنفيذ العروض الفنية "غناء ، مسرح ، إستعراض" على مسرح قصر ثقافة العريش، و إتاحة تنفيذ المعارض الفنية "قاعة الفنون التشكيلية" بقصر ثقافة العريش للطلاب الهواة والمتميزين .

والعمل معا بين إقليم القناة وسيناء الثقافى وجامعة العريش لتنفيذ الاحتفال بمعرض متحرك لمنجزات الوطن تحت عنوان " إنجازات وطن " خلال السنوات من 2013م حتى 2023م، والاحتفال بالعيد 50 لذكرى أكتوبر بعقد المؤتمر العام لأدباء مصر بجامعة العريش.

جامعة العريش تشارك في تحالفات جامعات القناة وسيناء - توقيع بروتوكولات تحالفات بين جامعات إقليم القناة وسيناء استمرارًا لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج بإقليم القناة وسيناء .

وسبق وأعلنت جامعة العريش انضمامها لتحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء ويضم التحالف 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهي جامعات: ( قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، الملك سلمان الدولية، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الزقازيق الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية، الصالحية الجديدة)، وهيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة.

ويهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة.