ثقافة أرمنت تستعرض دور المكتبات فى نشر الوعى الثقافي بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، على مدار الأيام الماضية، فعاليات متنوعة حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "دور المكتبات في نشر الوعي الثقافي" تحدث فيها سيد صدقي مسئول القصر، عن دور المكتبات في ترقية الوجدان والعقل من خلال القراءة والإبحار في عوالم السرد المختلفة في كافة المجالات.

كما عقد القصر بأرمنت محاضرة بعنوان "القيم الإجتماعية داخل المجتمع الريفي" تحدث خلالها أحمد علي مسئول بالقصر، عن تزايد العلاقات الإجتماعية في المجتمع الريفي بدرجة كبيرة ونكون العلاقات السائدة قائمة علاقات الأواصر القوية والتعاون والتكامل والمحبة والمشاركة المجتمعية، وأعدت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "مختلف عليا".

وتضمنت محاضرة بقصر ثقافة الأقصر بعنوان "كيف نبني عادات سليمة" تحدث كريم الشاوري عن تحديد الهدف ووضع خطة مفصلة والتعامل بالمرونة والدعم الاجتماعي، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "أبجدية كون"، كما قدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية رقصة "الفلاحي، التحطيب" بقيادة المدرب محمد فاروق، ونفذت ورشة فنية بعنوان "رسومات من العصور التاريخية" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد بعنوان" صلى الله على طه"، وعرض المركز أمسية شعرية بعنوان "ياللي ذكرت سنين وتعبت" للشاعر مروان جمال، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي قدمه عوض الله محمد، أعدت مكتبة النمسا الثقافية بقرية حاجر القرايا أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي قصيدة بعنوان "ابحثوا عنها"، وقصيدة "السوشيال ميديا" للشاعرة منال عبد الرسول، وقصيدة "الشعر بحر" للشاعر إبراهيم الخوار، أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله ألقى قصيدتي "يا حبيبتي، نسيان".



ثقافة أرمنت تستعرض دور المكتبات في نشر الوعي الثقافي بالأقصر



ثقافة أرمنت تستعرض دور المكتبات في نشر الوعي الثقافي







