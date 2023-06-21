توقف رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثانى بسبب سرعة الرياح

الأقصر – أحمد مرعى

قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربى بالأقصر، نتيجة سرعة الرياح تجاه الشرق.

ويقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إن شركات البالون الطائر بالأقصر تقدم دعما كبيرا للسائحين، حيث تساهم تلك الرحلات فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون بين 12 و 34 شخصاً.

جدير بالذكر أن الرحلة تبدأ بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.