اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثانى بسبب سرعة الرياح

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:23 ص
توقف رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثانى بسبب سرعة الرياح البالون الطائر بالأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربى بالأقصر، نتيجة سرعة الرياح تجاه الشرق. 
 
ويقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إن شركات البالون الطائر بالأقصر تقدم دعما كبيرا للسائحين، حيث تساهم تلك الرحلات فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون بين 12 و 34 شخصاً. 
 
جدير بالذكر أن الرحلة تبدأ بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.
 

الاقصر

البالون الطائر

اخبار اليوم

وقف البالون بالاقصر

اخبار الاقصر

وقف رحلات البالون

اخبار المحافظات

البالون الطائر بالاقصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة