اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

توقعات بمحاكمة بطيئة وصعبة لترامب بعد تحديد موعدها الأولى فى 14 أغسطس

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:50 ص
توقعات بمحاكمة بطيئة وصعبة لترامب بعد تحديد موعدها الأولى فى 14 أغسطس دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

حددت قاضية المقاطعة الأمريكية أيلين كانون موعدًا أوليًا لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فى 14 أغسطس في فلوريدا بشأن الاتهامات الفيدرالية باحتفاظه عمداً بسجلات حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

 

ووعد المحامي الخاص بوزارة العدل في القضية ، جاك سميث ، بمحاكمة سريعة بعد لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة تتهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بسجلات حكومية سرية وعرقلة العدالة.

 

ويقول الخبراء القانونيون إن تعقيدات التعامل مع الأدلة السرية للغاية ، والدرجة التي يتحدى فيها الفريق القانوني لترامب الاقتراحات الحكومية السابقة للمحاكمة ، والطريقة التي يدير بها القاضي الجدول الزمني ، يمكن أن تؤدي جميعها إلى محاكمة بطيئة، حيث من المتوقع على نطاق واسع تأخير طويل فى إجراءاتها. 

 

ولم يرد محامو ترامب والمتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.

 

وجاء الأمر الأخير بعد أن أمر قاض أمريكي يوم الاثنين محامي الدفاع عن ترامب بعدم الكشف عن أدلة في قضية الوثائق السرية لوسائل الإعلام أو الجمهور ، وفقًا لإيداع المحكمة.

 

كما وضع أمر قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت شروطا صارمة على وصول ترامب إلى المواد.

 

وتم تقديم ترامب للمحاكمة في محكمة اتحادية في ميامي الأسبوع الماضى ، دفع خلالها بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي عندما ترك منصبه وكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

الجمهوريين

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024



الموضوعات المتعلقة

ترامب: لم أفرز صناديق الوثائق الحكومية فى مارالاجو لانشغالى الشديد

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:35 م

سيناتور ديمقراطي: تنمر ترامب على التهم الموجهة إليه لن ينفعه

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:00 ص

بنس: لائحة اتهام ترامب "تبعث برسالة مروعة" إلى العالم

الأحد، 18 يونيو 2023 10:25 م

"الوثيقة النووية" حالة خاصة فى لائحة اتهام ترامب.. التفاصيل

الأحد، 18 يونيو 2023 07:32 م

ترامب وجونسون.. مأزق واحد والنتيجة مختلفة.. زعيما أمريكا وبريطانيا السابقان يواجهان ملاحقات بسبب خرق القواعد.. نيويورك تايمز: دونالد وبوريس يستخدمان أسلوبا واحدا فى نشر الأكاذيب.. ورد فعل مختلف من حزب كل منهما

الأحد، 18 يونيو 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة