توقعات بمحاكمة بطيئة وصعبة لترامب بعد تحديد موعدها الأولى فى 14 أغسطس

كتبت رباب فتحى

حددت قاضية المقاطعة الأمريكية أيلين كانون موعدًا أوليًا لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فى 14 أغسطس في فلوريدا بشأن الاتهامات الفيدرالية باحتفاظه عمداً بسجلات حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ووعد المحامي الخاص بوزارة العدل في القضية ، جاك سميث ، بمحاكمة سريعة بعد لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة تتهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بسجلات حكومية سرية وعرقلة العدالة.

ويقول الخبراء القانونيون إن تعقيدات التعامل مع الأدلة السرية للغاية ، والدرجة التي يتحدى فيها الفريق القانوني لترامب الاقتراحات الحكومية السابقة للمحاكمة ، والطريقة التي يدير بها القاضي الجدول الزمني ، يمكن أن تؤدي جميعها إلى محاكمة بطيئة، حيث من المتوقع على نطاق واسع تأخير طويل فى إجراءاتها.

ولم يرد محامو ترامب والمتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.

وجاء الأمر الأخير بعد أن أمر قاض أمريكي يوم الاثنين محامي الدفاع عن ترامب بعدم الكشف عن أدلة في قضية الوثائق السرية لوسائل الإعلام أو الجمهور ، وفقًا لإيداع المحكمة.

كما وضع أمر قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت شروطا صارمة على وصول ترامب إلى المواد.

وتم تقديم ترامب للمحاكمة في محكمة اتحادية في ميامي الأسبوع الماضى ، دفع خلالها بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي عندما ترك منصبه وكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.