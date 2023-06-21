توريد 24534 طن قمح و597 كيلو بنسبة 80% بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن مواصلة مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالى تراكمى ما تم توريده كمية قدرها 24534 طن قمح و597 كيلو قمح محلى ببنكر إسنا، وذلك بنسبة 80% من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح والذى بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتى تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالاتى: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التى تؤدى إلى تسهيل عملية التوريد.

وقالت مديرية التموين بالأقصر، إنه يجرى تواصل عمل موسم توريد القمح حيث يجرى استمرار عمل لجان الفرز والاستلام بالمواقع التخزينية على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالى تراكمى القمح المورد على مستوى المحافظة كميات قدرها 24534,597 طن بنسبة 80 % من المستهدف، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364 طن خارج المحافظة تقاوى، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلى بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلى ( الفترة الأولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وفى حالة وجود أى تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفى حالة وجود مزارعين فى أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية " اسنا – أرمنت " سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم فى العام الماضى، وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.