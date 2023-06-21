تعرف على مستشفى مطوبس المركزى الجارى إنشائها ضمن حياة كريمة

تشهد مدينة ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إنشاء 603 مشروع متنوع من بينها مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تتجاوز المليار جنيه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
1- بدأ العمل في إنشاء المستشفى في نوفمبر 2020م، لتكون مستشفى مركزي بدلا من المبنى القديم وتم استئجار مبنى لنقل المستشفى له لحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة.
2- يتكلف المستشفى أكثر من مليار جنية تشمل المباني
3- يقع المستشفى على مساحة 12 ألف متر
4- المستشفى يخدم أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
5- ويضم المستشفى 182 سرير، و24 حضان، و40 كرسي، غسيل كلوي
6- يضم المستشفى 5 غرف عمليات، " غرفتين جراحة عامة، وغرفة عمليات متخصصة، وغرفة عمليات عظام، وغرفة عمليات قيصرية".
7- كما تشمل المستشفى مبنى للعيادات الخارجية، ومدرسة للتمريض.
8- جاري العمل بمبنى العيادات الخارجية على مسطح 550 متر، وجاري تجهيز سقف الدور الأول.
9- نسبة تنفيذ المبنى 35%، وجاري الأعمال بالمبنى الرئيسي، وجاري صب أعمدة وحوائط، الدور الأرضي، بنسبة تنفيذ إجمالية 25%.
10- سيتم الانتهاء من المستشفى في مايو 2024م، ليتم افتتاحها ضمن المشروع القومي.
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موقع انشاء مستشفى مطوبس المركزي
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