تعرف على مستشفى مطوبس المركزى الجارى إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة فى 10 معلومات

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مدينة ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إنشاء 603 مشروع متنوع من بينها مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تتجاوز المليار جنيه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

1- بدأ العمل في إنشاء المستشفى في نوفمبر 2020م، لتكون مستشفى مركزي بدلا من المبنى القديم وتم استئجار مبنى لنقل المستشفى له لحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة.

2- يتكلف المستشفى أكثر من مليار جنية تشمل المباني

3- يقع المستشفى على مساحة 12 ألف متر

4- المستشفى يخدم أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

5- ويضم المستشفى 182 سرير، و24 حضان، و40 كرسي، غسيل كلوي

6- يضم المستشفى 5 غرف عمليات، " غرفتين جراحة عامة، وغرفة عمليات متخصصة، وغرفة عمليات عظام، وغرفة عمليات قيصرية".

7- كما تشمل المستشفى مبنى للعيادات الخارجية، ومدرسة للتمريض.

8- جاري العمل بمبنى العيادات الخارجية على مسطح 550 متر، وجاري تجهيز سقف الدور الأول.

9- نسبة تنفيذ المبنى 35%، وجاري الأعمال بالمبنى الرئيسي، وجاري صب أعمدة وحوائط، الدور الأرضي، بنسبة تنفيذ إجمالية 25%.

10- سيتم الانتهاء من المستشفى في مايو 2024م، ليتم افتتاحها ضمن المشروع القومي.



استمرار الاعمال في مستشفى مطوبس



اغمال مستامرة بمستشفى مطوبس



محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة انشاء مستشفى مطوبس المركزي