تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة.