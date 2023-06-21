تحركات ضعيفة للذهب عالمياً والسوق يترقب شهادة رئيس الفيدرالى الأمريكى

كتب إسلام سعيد

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء في البورصة العالمية بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث ينصب التركيز على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكية اليوم، الأمر الذي منع المستثمرين من الرهانات الكبيرة في أسواق الذهب.

وتداولت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1935 دولار للأونصة وقد شهدت تغيرات طفيفة منذ بداية الجلسة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1929 دولار للأونصة، بينما قد انخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 22 دولار.

الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي والذي أظهر تمسك البنك بالتشديد في سياسته النقدية، وتوقعاته برفع الفائدة مرتين اضافيتين هذا العام، وهو ما يمثل أخبار سلبية لأسواق الذهب.

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أنه منذ بداية الأسبوع تغلب التحركات الضعيفة على أسواق الذهب ولكن يسيطر عليها التراجع، حيث تنتظر الأسواق شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول النصف سنوية أمام الكونجرس والتي يبدأ الجزء الأول منها اليوم على أن تنتهي يوم غد.

وتوقع تقرير جولد بيليون أن يشهد سوق الذهب تحركات كبيرة وتغير في توجهات الأسعار بعد شهادة باول اليوم وغد، حيث من المتوقع أن يعيد رئيس الفيدرالي بعض من تصريحاته الأسبوع الماضي عقب اجتماع البنك على أن يوضح أكثر مسار السياسة النقدية ومدى توافقها مع تحقيق مستهدف التضخم عند 2%.

على الرغم من الضغوط السلبية العديدة المحيطة بأسعار الذهب إلا أنه حتى الآن ظل متماسك فوق الحد السفلي من نطاق التداولات التي تحكمت في سعر الذهب منذ بداية شهر يونيو تقريباً عند 1930 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى منطقة الدعم التالية عند 1900 – 1880 دولار للأونصة.

من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي قد شهد تعافي ملحوظ منذ بداية الأسبوع بعد انخفاضه الحاد الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وقد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاض استمر لثلاثة أسابيع متتالية.

صدرت أمس بيانات عن قطاع المنازل الأمريكي حيث ارتفعت تصريحات البناء خلال شهر مايو بنسبة 5.2% بعد انخفاض سابق بنسبة 1.4%، بينما ارتفع المنازل المبدوء في إنشائها بنسبة 21.7% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 2.9%.

التحسن الكبير في بيانات قطاع المنازل الأمريكي ساعدت الارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب، ولكن انتظار الأسواق لشهادة رئيس الفيدرالي اليوم عملت على الحد من خسائر الذهب.