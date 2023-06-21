وأضاف بلينكن -فى كلمة ألقاها في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا اليوم الأربعاء، "سنقدم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لمساعدة أوكرانيا.. وسنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة طاقتها"، مشيرا إلى أن تبني إصلاحات حاسمة من أجل تعزيز دور القانون في أوكرانيا، سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وتابع بلينكن أن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية بذلت المزيد من الجهود كما لعبت دورا مهما من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بإمكانه حشد الاستثمارات الضرورية من أجل تلبية احتياجات البلاد.

وأكد بلينكن أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المؤتمر يظهر فرصة النمو التي ترغب الشركات العالمية والمستثمرون في رؤيتها بمستقبل أوكرانيا وشعبها.. موضحا أن جميع الإصلاحات وجهود إعادة الإعمار تعتمد على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المستقبلية من جانب روسيا.

وأشار بلينكن إلى أنه حتى عندما نقوم بالاستثمار في جهود إعادة الإعمار الفورية وطويلة المدى لأوكرانيا، فإنه يجب أن نقوم ببناء جيش أوكراني قوي بما يكفي من أجل حماية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها.

واختتم بلينكن حديثه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بالعمل على دعم السلام الدائم في أوكرانيا كما سنقف إلى جانب شعبها الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن بلاده وإعادة إعمارها.