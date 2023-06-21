المجمعات الاستهلاكية: لدينا رصيد آمن من اللحوم يكفى لمدة 6 أشهر

إبراهيم حسان

استعرض برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، فى تقرير متلفز، جهود وزارة التموين فى توفير السلع الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن شركات "المصرية للحوم وتجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، والقابضة للسلع الغذائية" وكل الشركات المصرية تعمل جاهدة على توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: "لدينا رصيد كافي من اللحوم الحية، ونعمل على زيادة المعروض واستقبلنا 25 ألف رأس ماشية من دولة جيبوتي، في أبو سمبل بأسوان، ويتم ضخ اللحوم يوميا عل المجمعات".

وأكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الدولة المصرية بها رصيد آمن من اللحوم يكفي لمدة 6 أشهر، وهناك غرفة عمليات تتابع كافة الأمور بدقة.