وأشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا فى تغريدة على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلى أمام مجلس الأمن، موضحا أن الإحاطة قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.