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العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية على مائدة الحوار الوطنى غدا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:30 ص
العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية على مائدة الحوار الوطنى غدا الحوار الوطنى - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

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يستعد الحوار الوطني لمواصلة جلساته في الأسبوع الرابع، غدا الخميس بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
 
ويتضمن جدول الأعمال فيما يخص المحور المجتمعي، جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي.
 
بينما تطرح لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
 
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش، وهى موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.

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الحوار الوطنى

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