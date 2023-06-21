الصحة العالمية تعلن دولة" بليز" خالية من الملاريا بعد 70 عاما من مكافحة المرض

كتبت أمل علام

أقرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن "بليز" خالية من الملاريا، بعد أكثر من 70 عامًا من الجهود المتواصلة للقضاء على المرض.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تهنئ منظمة الصحة العالمية شعب وحكومة بليز وشبكة شركائها العالميين والمحليين على هذا الإنجاز"، مضيفا، إن "بليز" هي مثال آخر على كيف يمكننا، باستخدام الأدوات المناسبة والنهج الصحيح، أن نحلم بمستقبل خالٍ من الملاريا.

مع إعلان اليوم، تم اعتماد ما مجموعه 42 دولة ومنطقة واحدة خالية من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 11 دولة في منطقة الأمريكتين.

استثمارات فعالة في مكافحة الملاريا..

على مدى العقود الثلاثة الماضية، حققت بليز انخفاضًا كبيرًا في عبء الملاريا - من ذروة بلغت حوالي 10000 حالة في عام 1994 إلى صفر حالة محلية في عام 2019، يعتمد نجاح بليز على المراقبة القوية للملاريا، والوصول إلى التشخيص، والطرق الفعالة فى مكافحة النواقل بما في ذلك الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والرش الداخلي للمبيدات الحشرية، لعب العاملون الصحيون المدربون دورًا حيويًا في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

في عام 2015، أعادت بليز توجيه برنامجها الخاص بالملاريا للتركيز بشكل أكبر على تعزيز المراقبة بين السكان المعرضين لمخاطر عالية، مما يسمح بالاستهداف الاستراتيجي للتدخلات والموارد المتاحة في المجالات ذات الأولوية، حافظت بليز على جهود مراقبة الملاريا خلال جائحةكورونا وبذلت جهودًا لدمج أنظمة مراقبة الملاريا و كورونا.

شاركت بليز في المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية لإبقاء الملاريا في طليعة جدول أعمالها للصحة العامة، مثل القضاء على الملاريا في أمريكا الوسطى وجزيرة هيسبانيولا، بدعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والمنطقة الإقليمية مبادرة القضاء على الملاريا، وهي مبادرة أنشأها بنك التنمية للبلدان الأمريكية بقيادة فنية من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومشاركة مجلس وزراء الصحة في أمريكا الوسطى.

وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قدمت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التعاون الفني طوال حملة بليز لمكافحة الملاريا، يساهم هذا النجاح في بليز في مبادرة القضاء على الأمراض لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والتي تهدف إلى القضاء على أكثر من 30 مرضًا معديًا، بما في ذلك الملاريا، في الأمريكتين بحلول عام 2030، بليز هي أيضًا عضو في مبادرة "E-2025" ، وهي مجموعة من البلدان التي حددتها منظمة الصحة العالمية لديها القدرة على القضاء على الملاريا بحلول عام 2025.

بليز هي الدولة الثالثة التي تحصل على حالة خالية من الملاريا في عام 2023، بعد شهادات أذربيجان وطاجيكستان في مارس.

شهادة خلو الملاريا من منظمة الصحة العالمية..

شهادة القضاء على الملاريا هو اعتراف رسمي من منظمة الصحة العالمية، بوضع بلد ما خالية من الملاريا، تُمنح الشهادة عندما يُظهر بلد ما - بأدلة صارمة وموثوقة، إن سلسلة انتقال الملاريا الأصلية بواسطة بعوض الأنوفيلة قد توقفت في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تشغيل نظام ترصد وطني قادرعلى اكتشاف أي حالات ملاريا والاستجابة لها بسرعة، إلى جانب برنامج فعال لمنع عودة ظهور المرض.

يعود القرار النهائي بشأن منح شهادة خلو الملاريا إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على توصية من الفريق الاستشاري التقني المستقل المعني بالقضاء على الملاريا واعتمادها.

يذكر، إن دولة بليز فريدة من نوعها ثقافيًا بين جيرانها في أمريكا الوسطى، تعتبر جزءًا من منطقة البحر الكاريبي الغربية، إلا أنها تشترك بتراثها مع الأجزاء الأخرى من منطقة البحر الكاريبي بين بلدان أمريكا الوسطى، بشكل عام، تعتبر بليز دولة في أمريكا الوسطى ذات علاقات قوية مع كل من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، بليز عضو في الجماعة الكاريبية وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة تكامل أمريكا الوسطى.