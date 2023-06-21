الشهر العقارى: لدينا 679 فرع توثيق بعد افتتاح مكتب ضواحى شبين الكوم.. صور

كتب إبراهيم قاسم

افتتح المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فرع توثيق ضواحي شبين الكوم.

يأتى ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للسادة المواطنين على أكمل وجه.



افتتاح فرع توثيق

شارك في الافتتاح كل من المستشار محمود الدجوي عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمشرف العام على مكاتب المحافظ والمستشار خالد عثمان عضو المكتب الفني لأبنية المحاكم والمستشار على عبدالباري عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والوفد المرافق لهم.

ويعد فرع توثيق ضواحي شبين الكوم من الفروع التي تعمل بنظام الشباك الواحد والحجز المسبق، وبافتتاحه يرتفع عدد فروع التوثيق إلى 679 فرع توثيق تعمل أغلبها بنظام الشباك الواحد بالإضافة الى 119 فرع توثيق داخل مكاتب البريد وعدد 42 سيارة توثيق متنقلة وعدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة عدد 99 فرعا وجميع تلك الفروع والمكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد.

وتمثل هذه المقرات قمة التطور في هذا المجال وتعكس التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل و وزارة الاتصالات وجميع الجهات المعنية.



لحظة افتتاح الفرع

وأعرب الدكتور جمال يقوت عن سعادته البالغة لافتتاح هذه الفروع بهذا المستوى المأمول ووجه الشكر للقاضي الجليل عمر مروان وزير العدل لما يلمسه من المتابعة الدائمة منه وحرصه على تأدية الخدمة للمتعاملين مع الشهر العقاري بكل سهولة ويسر.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن هذه الفرع الذي تم افتتاحه يعد من ضمن سلسلة من المكاتب المميزة التي سيتم افتتاحها قريبا بناء على توجهات وزير العدل مشيرا الى أن عدد مكاتب الشهر العقاري المطورة بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية التي تم افتتاحها شملت مكتب الشهر العقاري بقرية المعصرة ومكتب الشهر العقاري بقرية الستاموني، كما تم افتتاح مكتب الشهر العقاري المطور بنطاق 15 مايو بمدينة جمصه، وعلي هامش الزيارة فقد تم اليوم بدء العمل وتشغيل فرع التوثيق بمكتب بريد قرية بطره بمركز طلخا مضيفا بأن جميع هذه الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد والحجز المسبق .



صورة تذكارية



صورة تذكارية

الجدير بالذكر أن هذه الفروع الجديدة تعد نقلة نوعية في تأدية خدمة التوثيق للمتعاملين بأحدث الطرق والتيسيرات لاسيما وأن هذه المكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد وهو ما ينعكس على النفع المواطنين في تأدية الخدمة للجمهور في أسرع وقت ممكن ويستطيع المواطن وهو في منزله أو عمله ان يقوم بالحجز المسبق ويحرر معاملته بنفسه من خلال منصة مصر الرقمية ويحدد له موعد محدد يتوجه فيه الى فرع التوثيق ليوقع على المحرر ويستلمه بكل سهوله ويسر