اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 02:31 م
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السجن 4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

الأربعاء، 21 يونيو 2023 02:20 م
السجن 4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاربعاء بمعاقبة المتهم "ا.ا." عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه باستعراض القوة مع المجنى عليه ' م.ا.'، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح ناري بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر صلاح تمام 
 
نعود أحداث القضية الى عام 2023  بدائرة مركز سوهاج  عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وبث الخوف فى قلبه، حيث قام بإطلاق النار من سلاح نارى بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما.
 
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 


 

 


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