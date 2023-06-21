السجن 4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر صلاح تمام

نعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وبث الخوف فى قلبه، حيث قام بإطلاق النار من سلاح نارى بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.