اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل والحبس سنة لآخر بتهمة استعراض القوة فى سوهاج

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:57 ص
السجن 3 سنوات لعامل والحبس سنة لآخر بتهمة استعراض القوة فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ص.ف .ع" عامل بالسجن 3 سنوات، كما عاقبت المتهم "ا.ا.ح" بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 1000 جنيه، لاتهامهما باستعراض القوة مع المجنى عليه 'ع.ا.ح'، وإحراز سلاح نارى بدائرة قسم جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام .
 
نعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة  قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قاما بإطلاق النار من سلاح نارى بدون ترخيص.
 
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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جنايات سوهاج

السجن

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جرجا



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