الرئيس السيسى يستهل نشاطه فى باريس غدا بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ"ميثاق التمويل"

باريس - محمد الجالى

يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه، غدا الخميس، فى باريس بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى باريس، بأن هذه القمة تعقد بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من روساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، وتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي، مؤكدا وجود إجماع من كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها وتأثيراتها المتراكمة حاليا، والتي تفوق تأثيراتها أثناء انتشار الفيروس، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى قصور شديد في سلاسل الإمداد وسوق الغذاء العالمي بالتوازي مع الاختلال الذي حدث بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو ما تسبب فى إقدام دول عظمى على خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهو رفع أسعار الفائدة 11 مرة متتالية، مما أدى إلى نزوح الكثير من رؤوس أموال من الكثير من دول العالم إلى حيث توجد نسبة الفائدة العالية.