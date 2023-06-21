الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته فى باريس

باريس- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولي الشركة.