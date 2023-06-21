الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته فى باريس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولي الشركة.
الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته فى باريسالأربعاء، 21 يونيو 2023 09:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
باريس- محمد الجالى
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