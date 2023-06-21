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الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته فى باريس

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:02 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته فى باريس الرئيس عبد الفتاح السيسي
باريس- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولي الشركة.

الرئيس السيسى

فرنسا

باريس

زيارة الرئيس السيسى الى فرنسا

اليوم السابع بلس

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