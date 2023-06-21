اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس اليوم للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي"

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:40 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس اليوم للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي" الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
 
تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

الرئيس السيسى

العلاقات المصرية الخارجية

سياسة الرئيس الخارجية

مصر وفرنسا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يبحث مع رؤساء شركات التعدين الإيطالية تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بمصر.. ويؤكد الاهتمام بجذب الاستثمارات الإيطالية.. رؤساء الشركات: متطلعون لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:40 م

الرئيس السيسى يؤكد الاهتمام بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى فى التعدين

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:19 م

الرئيس السيسي يستقبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبى (إنفوجراف)

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة