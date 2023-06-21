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الرئيس السيسى: نحرص على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:35 م
الرئيس السيسى: نحرص على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
باريس- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "هنري بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشدداً على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعرفة وبناء الكوادر، ومشيداً بجهود شركة ألستوم في هذا الصدد.

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زيارة الرئيس السيسى لباريس

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