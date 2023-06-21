اليوم السابع
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التخطيط تعلن حصاد المشروعات المنتهيه ضمن "حياة كريمة "بالمنوفية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:00 ص
التخطيط تعلن حصاد المشروعات المنتهيه ضمن "حياة كريمة "بالمنوفية حياة كريمة - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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تعمل الحكومة على قدم وساق للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وعن حصاد المشروعات المنتهية عام 21/2022 ضمن المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة المنوفية حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 وحدات اجتماعية، 19 عمارة سكنية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 2 وحدة إسعاف، 15 وحدة صحية، 833  فصل دراسي، 86  مدرسة، 77 محطة مياه شرب، 20  مشروع صرف صحي، محطة معالجة، 39 برج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ (26 قرية)، 9 نقاط شرطة، وحدة إطفاء، 18  مكتب بريد، 6 مجمعات خدمات حكومية، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بأطوال 71 كم، إنشاء 23 مركز شباب، تطوير ورصف 3 طرق رئيسية، 5 أسواق، 2 موقف سيارات، 6 كباري ري، 6 محطات سكة حديد، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ (33 قرية).
 
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات بمحافظة المنوفية  بتكلفة استثمارية كلية 2.1 مليار جنيه.
 
 
 

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

وزاره التخطيط

محافظة المتو



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