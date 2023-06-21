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البحث عن كنز الفراعنة.. اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:00 ص
البحث عن كنز الفراعنة.. اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة النقيب عن الآثار - ارشيفية
كتب أحمد حسني

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استمعت النيابة العامة، لأقوال متهمين بالنقيب عن الآثار في مدينة 15 مايو، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
المتهمين اعترفا أمام جهات التحقيق، أنهما بحثا عن الكنز بالحفر  داخل عقار ملك أحدهما، وقاما بحفر حفرة بعمق 15 متر وبقطر 2 متر باستخدام أدوات الحفر والتنقيب.
 
 
وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.
 
 
 

التنقيب عن الاثار

البحث عن الكنز

وزاره الداخليه

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