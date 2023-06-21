اجتماع بين رئيس جمعية منتجى القصب وشركة السكر لتحديد سعر القصب بالموسم الجديد

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية للمزارعين، عقد اللواء هشام الشعينى رئيس جمعية منتجى القصب، اجتماعا مع عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر، والدكتور مصطفى رئيس المحاصيل السكرية، وذلك لتحديد سعر طن القصب.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تنتج نحو 35% من إنتاج مصر من السكر، والطاقة الإنتاجية لمصنع سكر دشنا بقنا 750 ألف طن سنويا، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول القصب فى قنا حوالى 120 ألف فدان، ويتم إنتاج 3 مليون طن قصب خام سنويا، أيضاً الطاقة الإنتاجية لمصنع سكر قوص بقنا 145 ألف طن سنويًا، وإنتاج مصنع نجع حمادى حوالى 300 ألف طن سنويًا، ويصل محصول قصب السكر إلى المصانع عن طريق الجرارات وقطارات الديكوفيل فى المناطق التى تتواجد بها سكة حديد، ويمر القصب بمراحل الشحن والعصر والمعالجة الكيمائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والطبخ، ثم البلورة وفصل السكر والتجفيف للتعبئة.

كانت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أعلنت في فبراير الماضى أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين وصل إلى 3 ملايين و238 ألف طن قصب وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي.