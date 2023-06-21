اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بين سيارتين بالمراغة شمال سوهاج

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:14 ص
إصابة 4 فى حادث تصادم بين سيارتين بالمراغة شمال سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق ووجود مصابين حيث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى المستشفى الجامعى.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أجره على الطريق بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز شرطة المراغة عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين تم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارتى أجرة على الطريق بناحية قرية بنى هلال بمدينة المراغة حيث نتج عن الحادث إصابة ميرفت . م . ر 45 سنة ربة بمنزل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة سناء . ع . أ ربة منزل 45 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيسر، وإصابة فاطمه . ع . م 15 سنة بكسر بالساق الأيمن، وإصابة روفيدا . ر. ع 15 سنة بسحجات وكدمات متفقة بالجسم من مستقلى السيارتين.

تم نقل المصابين الأربعة إلى 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.
 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

حادث تصادم

المراغة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة