إصابة 4 فى حادث تصادم بين سيارتين بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق ووجود مصابين حيث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى المستشفى الجامعى.



كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أجره على الطريق بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز شرطة المراغة عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين تم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارتى أجرة على الطريق بناحية قرية بنى هلال بمدينة المراغة حيث نتج عن الحادث إصابة ميرفت . م . ر 45 سنة ربة بمنزل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة سناء . ع . أ ربة منزل 45 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيسر، وإصابة فاطمه . ع . م 15 سنة بكسر بالساق الأيمن، وإصابة روفيدا . ر. ع 15 سنة بسحجات وكدمات متفقة بالجسم من مستقلى السيارتين.



تم نقل المصابين الأربعة إلى 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

