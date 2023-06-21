إحالة تشكيل عصابى أجنبي لسرقة المواطنين بالإكراه فى عابدين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عابدين، إحالة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين يحملان جنسية أجنبية، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه أثناء سيرهم في الشارع ، والاستيلاء على متعلقاتهم، تم القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق واحالتهما لمحكمة الجنايات .

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصين الذكر بإستيقافه عقب افتعالهما مشاجرة معه وتعديا عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطان بحوزتهما ، وبمواجهة المشكو فى حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .