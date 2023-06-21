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إجراء 124 عملية قسطرة قلبية وجراحة للحجاج وسيارات مجهزة لنقل المرضى للمشاعر المقدسة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:40 م
إجراء 124 عملية قسطرة قلبية وجراحة للحجاج وسيارات مجهزة لنقل المرضى للمشاعر المقدسة حج 2023
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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أجرت مستشفيات منطقة المدينة المنورة 124 عملية جراحية لحجاج من عدة جنسيات منذ بداية موسم الحج، شملت عمليات القسطرة القلبية، والقلب المفتوح،  وعمليات الجراحة العامة.
 
 وسخّرت وزارة الصحة، ممثلة بتجمّع المدينة المنورة الصحّي، عدة منشآت طبية لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة قبل وبعد موسم الحج, شملت مراكز صحية موسمية تم تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة, والكوادر الطبية, لتقديم الرعاية الصحية الأولية للحجاج من مختلف الجنسيات.
 وتضمنت الخدمات الصحية تخصيص صالة بمركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى لإجراء عمليات الغسيل الكلوي للحجاج، تضم 10 أسرة بطاقة استيعابية تصل إلى 40 جلسة غسيل كلوي يومياً من ضيوف الرحمن, ويتم الاستفادة من خدماتها من خلال التنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج, واستقبال التقارير الطبية لحالات المستفيدين من الحجاج.
 
 
وأجريت منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي وحتى يوم أمس 64 عملية قسطرة قلبية لحجاج من عدة جنسيات في مستشفيات المدينة المنورة، وفقاً لإحصائية تجمّع المدينة الصحّي, إضافة إلى 56 عملية جراحة عامة في عدة تخصصات طبية, وكذلك 4 عمليات قلب مفتوح, وقد أجريت 122 جلسة غسيل كلوي للحجاج خلال الشهر الماضي، كما بلغ العدد الإجمالي للحجاج المراجعين لأقسام الطوارئ حتى الأول من ذي الحجة 4703 حجاج, في حين تلقى 49 حاجاً من عدة جنسيات الرعاية الطبية في غرف التنويم في مستشفيات المدينة المنورة, فيما خضع 37 حاجاً من عدة جنسيات للعناية الطبية الفائقة في أقسام العناية المركّزة بمستشفيات المنطقة.
 
 ويتولى كادر صحي تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للحجاج والزائرين, في العديد من المواقع التي يرتادونها من خلال صناعة محتوى توعوي إلى الحجاج بـ 14 لغة مختلفة تشمل نشرات مطبوعة, ومشاهد مرئية يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الحج والجامعة الإسلامية يتم بثّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين, بالإضافة إلى نشرات التوعية الصحية بعدة لغات أسهمت في وصول الرسالة إلى أكبر عدد من المستهدفين والاستفادة من المادة التوعوية وانتشارها وسرعة وصولها بشكل أكبر.
 
 وتضمنت جهود التوعية الصحية تنفيذ عدة ورش عمل, وبرامج تدريب للكوادر الصحية التابعة لبعثات الحج لعدة دول.
 
 وتواكب جموع الحجاج في المدينة المنورة خدمات صحية ميدانية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومحطة قطار الحرمين السريع, وجامع الميقات, ومراكز تفويج الحجاج والمعتمرين، وفي ساحات المسجد النبوي، تشمل تقديم التوعية الصحية, وتنفيذ زيارات ميدانية للحجاج المنومين في المستشفيات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.
 
 كما تكثّف الأطقم الطبية بصحة المدينة المنورة استعداداتها لتسيير قافلة الحجاج المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة ونقلهم بواسطة مركبات مجهّزة إلى مشعر منى يوم السادس من شهر ذي الحجة الجاري, برفقة أطقهم طبية تتولّى رعاية المرضى حتى أدائهم مناسك الحج.
 
 تجدر الإشارة إلى أن المدينة المنورة استقبلت منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي أكثر من 796 ألف حاج قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية, غادر منهم حتى يوم أمس أكثر من 652 حاجاً إلى مكة المكرمة، فيما تبقى في المدينة المنورة قرابة 144 ألف حاج.

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