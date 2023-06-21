أمسية شعرية فى مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية التابع لوزارة الثقافة ضمن لقاءات البيت ، ( ليلة شعر. Open mic) وذلك يوم الخميس القادم 22 من يونيو في تمام السادسة مساء ً.

يأتي اللقاء والذي يديره الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين في إطار الانشطة الثقافية المقدمة خلال الإجازة الصيفية من قبل المركز تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة و الدكتور هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وستبدأ الأمسية بتقديم عدد من النصوص الشعرية (سواء كان شعر منظم او حر او زجل او أشعار غنائية ، وما الى ذلك من صور الشعر المختلفة) من قبل الحضور وكذلك تقديم شعراء شباب ومنحهم الفرصة وتشجيعهم لتقديم منتجهم الشعري.

ويختتم اللقاء باهداءع مقدم من الفنان والملحن الكبير ابراهيم نصير واشهر القصائد المغناة في تاريخ الاغنية العربية سواء قصائد قديمة او حديثة.

ويذكر ان (ليلة شعر) هو اللقاء الثاني من لقاءات البيت؛ وهو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.



