أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-6-2023.



إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: والمشروعات الصناعية والهندسية، والعبوات الطبية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقاهرة للزيوت والصابون، وعبر المحيطات للسياحة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 1.012 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 83.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5564 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 23.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.27%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.281 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة بسعر إغلاق 0.172 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.402 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 25.93%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.74%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.030 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.76%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%.