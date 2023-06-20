6 مشروعات بدكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر والمنصورة بتكلفة 138 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا لمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار الاعتماد الإضافى للخطة الاستثمارية لعام 2023م بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "مختار"، أن هناك 6 مشروعات يتم تنفيذها باعتماد إضافى للخطة الاستثمارية لهذا العام بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة نطاق شرق وغرب المدينة وذلك بتمويل إضافي قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات إنشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس وكذا تركيب أعمدة إنارة بشوارع مدينة ميت غمر وأيضا رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش، ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وتابع "مختار" الإجراءات والأعمال التى يتم تنفيذها في كل مشروع، وأكد علي ضرورة تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في كل مشروع والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

كما أكد "مختار" ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها، وتابع "مختار" أعمال التطوير ورفع الكفاءة لشارع الجيش، مشددا علي ضرورة الانتهاء من اعمال الحدائق والجزر الوسطي ومنظومة الصرف للأمطار وكذا أعمال الرصف هذا بالإضافة لأعمال الأنترلوك والبلاط وكذا التشجير قبل عيد الأضحي المبارك لإدخال البهجة في نفوس المواطنين.

كما تابع "مختار" أعمال رفع كفاءة شارع بهرند ووجه بسرعة تلافي الملاحظات المتعلقة بالصرف بالشارع، كما تابع "مختار" أعمال إنشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس والأعمال التي تم تنفيذها به وتابع أيضا أعمال كورنيش شربين بطول 1 كيلو وكذا أعمال تركيب أعمدة ديكورية بميت غمر بالإضافة لأعمال إنشاء كورنيش بلقاس بطول 800 متر بالاضافة إلى رصف 3 شوارع بالمدينة.

حضر الاجتماع فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والمهندسة إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات، والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس، واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندسة ريهام أحمد مدير عام المكتب الفني لمحافظ الدقهلية، ومسئولي المشروعات والمالية والكهرباء والمشروعات والتصميمات بمديرية الإسكان بالدقهلية وبالمراكز والمدن المذكورة.

ويذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، أكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.