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14 ألف رحلة برية تنقل ضيوف الرحمن من المدينة المنورة لمكة المكرمة.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:40 م
14 ألف رحلة برية تنقل ضيوف الرحمن من المدينة المنورة لمكة المكرمة.. صور حجاج بيت الله الحرام
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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كثّفت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة على مدار الساعة, بتنسيق وتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج والزائرين.
 
 ويشهد مركز تفويج الحجاج والمعتمرين في طريق الهجرة السريع كثافة في استقبال وتفويج الحافلات المرخصة لنقل الحجاج, وتقديم الخدمات التنظيمية والإرشادية والصحية والأمنية ضمن خطة تشغيلية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة مغادرة الحافلات من مواقع السكن, والوصول إلى مركز التفويج أو ميقات ذي الحليفة خلال الأوقات المحددة المدرجة عبر نظام التفويج الآلي, بإشراف ومتابعة اللجان الميدانية التابعة للجنة الحج والزيارة بالمنطقة, وفرع وزارة الحج والزيارة, وفرع النقابة العامة للسيارات, والمؤسسة الأهلية للأدلاء, والقطاعات الأمنية, والصحية, والجهات التطوعية.
 
 وأكد مدير فرع النقابة العامة للسيارات المهندس مازن ثروت  أن شهر ذي القعدة الماضي شهد استخدام أكثر من 14 الف حافلة لنقل الحجاج باتجاه مكة المكرمة, فيما تستمر أعمال التفويج بشكل منتظم, وفق الطلبات التي ترد آلياً عبر النظام الموحّد للتفويج حتى يتم تفويج آخر حاج إلى المشاعر المقدّسة, حيث يشهد يوم الخامس من ذي الحجة من كل عام كبرى عمليات تفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بانسيابية, استعدادا لأداء طواف القدوم في بيت الله الحرام وقضاء يوم التروية في مشعر منى.
 
 تجدر الإشارة إلى أن رحلات الحافلات التي تنقل ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة على مدار الساعة, يواكبها تسيير رحلات يومية عبر محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة التي تشكّل إحدى مشروعات النقل التي هيأتها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين وتسهيل انتقالهم بين الحرمين الشريفين على مدار العام.
 
أتوبيسات لنقل الحجاج (1)
أتوبيسات لنقل الحجاج (1)

أتوبيسات لنقل الحجاج (2)
أتوبيسات لنقل الحجاج (2)

حجاج بيت الله (1)
حجاج بيت الله (1)

حجاج بيت الله (2)
حجاج بيت الله (2)

حجاج بيت الله (3)
حجاج بيت الله (3)

حجاج بيت الله (4)
حجاج بيت الله (4)

 


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