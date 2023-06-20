وفد سفارة اليابان يحتفل مع طلاب الألسن فى أسوان باليوم الثقافى اليابانى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

احتفلت كلية الألسن جامعة أسوان، اليوم، الثلاثاء، باليوم الثقافى اليابانى تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حازم عبد اللاه الجمل عميد كلية الألسن جامعة أسوان.

حضر الاحتفال، تسوكازاكى دايسْكِيه مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان فى القاهرة، أيومى هاشِيموتو مديرة مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، چون أريسوئيه مستشار تعليم اللغة اليابانية بمؤسسة اليابان مكتب القاهرة، ووفد الزيارة المرافق، وقيادات المحافظة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وطلاب الكلية.

رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته بالحضور، وأكد حرص جامعة أسوان الممثلة فى كلية الألسن بالاحتفال باليوم الثقافى الياباني، منذ افتتاح قسم اللغة اليابانية وهناك شراكة قوية وداعمة بين كلية الألسن والسفارة اليابانية بالقاهرة.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص كلية الألسن على تعليم طلابها مختلف لغات العالم بالإضافة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالإضافة لمد جسور التعاون مع مختلف الجامعات الأوروبية والدولية، كما تقوم الكلية بالتعاون مع الكليات المناظرة بمختلف الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تضمنت فاعليات الاحتفال العديد من الفقرات الفنية من عرض فليم باللغة اليابانية، وعرض آخر يتضمن معلومات عن الدراسة فى اليابان، وكيفية الحصول على منح دراسية بجامعات اليابان ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين كلية الألسن والسفارة اليابانية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن، أنه هذا الاحتفال يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الكلية والسفارة اليابانية وهو تقليد يقام سنويا لمعرفة عادات وتقاليد متعارف عليها بين البلدين، ومدى إتقان الطلاب للغة اليابانية لكسب ثقافة الشعب الياباني،والعمل على مد جذور التواصل بين الشعبين، مع تقديم أحدث البرامج الدراسية التى تفتح أسواق العمل أمام الخريجين من كلية الألسن جامعة أسوان.



وفد سفارة اليابان داخل جامعة أسوان (1)



وفد سفارة اليابان داخل جامعة أسوان (2)



وفد سفارة اليابان داخل جامعة أسوان (3)



وفد سفارة اليابان داخل جامعة أسوان (4)