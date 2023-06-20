

وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن إجمالي الوصول لليوم بلغ 25 ألفا و860 حاجاً، وصل منهم 23 ألفا و85 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 104 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 75 رحلةً تقل 2062 حاجاً، واستقبل مركز حجاج البر 16 رحلةً تقل 506 حجاج، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 120 حاجاً عبر 13 رحلةً.



وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 629 ألفا و499 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 141 ألفا و164 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 47٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 37 ألفا و495 حاجاً.