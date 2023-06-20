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وزير الأمن القومى الإسرائيلى: حان وقت إطلاق عملية عسكرية بالضفة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:08 م
وزير الأمن القومى الإسرائيلى: حان وقت إطلاق عملية عسكرية بالضفة قناة "القاهرة الإخبارية"
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وزير الأمن القومى الإسرائيلى قال إنه حان وقت إطلاق عملية عسكرية بالضفة.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: كل الخيارات مفتوحة بعد عملية إطلاق النار بالضفة.
 
كما أفادت القناة فى وقت سابق أن وسائل إعلام فلسطينية أكدت استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة، وأن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يتفقد موقع إطلاق النار بالضفة.
 
وكانت أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.
 
ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.
 
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".
 
 

اخبار إسرائيل

اطلاق نار في إسرائيل

اصابه 7 إسرائيليين

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أصابه 7 مستوطنين إسرائيليين

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