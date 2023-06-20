نائب رئيس الدستورية: كتاب ملامح القضاء الدستورى يرصد الحقب المختلفة للمحكمة

كتب إبراهيم قاسم

أكد المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن كتاب "ملاح القضاء الدستورى المصرى" الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة، يتضمن خلاصة أحكام المحكمة ومبادئها خلال مسيرتها القضائية في رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، بما يتضمنه من بحث دؤوب استمر سنتين لاختيار أهم 50 حكمًا أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا اعتمادًا على أهمية الموضوع واستحداث مبدأ جديد وتقديم تلك الأحكام في شكل مختصر.

وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام التي يتضمنها الكتاب ترصد الحقب المختلفة التي عاصرتها المحكمة منذ 1969 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تبويب الكتاب اعتمد على التصنيف العلمي وفق تصنيف الدستور المصري بهدف التوعية ونشر الثقافة الدستورية، بما يضمنه من أبواب الفصل بين السلطات والجنسية والشريعة الإسلامية، إضافة إلى العديد الأحكام التي ترسخ من الحقوق والحريات وتكريم شهداء الوطن، وكذلك المقومات الاقتصادية للدولة.

وأكد النجار، أن كتاب ملامح القضاء الدستوري يعد خطوة أولى في التواصل العلمي بين المحكمة الدستورية وسائر المحاكم المماثلة في العالم، في سبيل دعم في البناء العالمي الذي يستهدف حقوق الإنسان ودعائم الشرعية الدستورية، والتوسع في النشر باللغات الأجنبية المختلفة.