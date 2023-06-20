ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 35682 طنا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35682 طن تشمل : 13755 طن يوريا و 5460 طن مخلفات علف بنجر و 16467 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34651 طن تشمل : 293 طن تفاح و 800 طن خردة و 2209 طن ابلاكاش و 1950 طن بازلاء و 300 طن حمص و 2424 طن خشب زان و 300 طن عباد شمس صب و 1400 طن كسب عباد شمس صب و 9114 طن حديد و 11324 طن ذرة و 4537 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 784 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 762 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124238 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 219647 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5281 شاحنة .