مصرع طفل بصعق كهربائى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل عمره عامين أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بهبوط بالدور الدموية، إثر تعرضه لصعق كهربائى، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول " يزيد م" عامين مقيم نطاق الصالحية الجديدة، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائى تسبب فى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.