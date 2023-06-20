مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى إنقلاب ملاكى على صحراوى "سوهاج - البحر الأحمر"

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر إتجاه محافظة قنا إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص ووفاة سيدة تبلغ من العمر 42 سنة تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى الجامعى تم غتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر ووجود جثة وخمسة مصابين من جراء الحادث تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة أحمد . ص. ه 41 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة إسلام . ص . ه 38 سنة أنثى بسحجات وكدمات متفرق بالجسم، وإصابة كارما . م . ع 6 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة أحمد . م . ع 6 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة رقيه . م . ع 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووفاة هاله . ح . ط 42 سنة.

تم نقل المصابين والجثة المتوفاه إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعى تحت تصرف جهة التحقيق المعنية.