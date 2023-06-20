مصادرة 316 طن قمح قبل تهريبهم للسوق السوداء فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 316 طن قمح و3 طن كيماوي قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بالحسينية وتحرير 81 مخالفة تموينية لعدد من المخابز ببلبيس، في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي.

تم تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية، بالإشتراك مع إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض مساعد مدير المديرية، وذلك بناء علي المعلومات الواردة، والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بناحية الحسينية، حيث توجهت الحملة إلى مقر الشكوى وأسفرت الحملة عن ضبط مفرش لتجميع القمح، وتم التنسيق مع شركة مطاحن شرق الدلتا لحضور سيارات نقل كبيره لنقل كميات القمح إلى صوامع الزقازيق وبالفعل تم نقل 300 طن قمح إلى الصوامع بالزقازيق.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط كمية من القمح لدى أحد التجار قدرها 3 طن تم توريدهم إلى شونة الإخلاص، وكذا ضبط كميه من الكيماوي المدعم قدرها 3 طن تم التحفظ عليهم وعمل المحضر اللازم ضد صاحبه بالاضافه لضبط كمية أخرى من القمح المحلي قدرها 13طن تم نقلهم إلى شونة الجمال بإبراهيم حسن وعليه يكون قامت الحمله بتوريد كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 316 طن تقريبا و3 طن كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالاسواق..

وباستمرار اعمال الحملة تم ضبط صاحب مخبز بلدي بناحية سعود يقوم بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية وتم عمل محضر جنحه لمخالفتة التعليمات وكذا تصرفه في 14 شيكارة دقيق من حصة المخبز وتم غلق المخبز وايقاف حصته فوراً

وتواصل الحملة اليوم التالي بالاشتراك مع قطاع وسط وقطاع جنوب الشرقية حملاتها الرقابية للمرور علي المخابز بناحية بلبيس لوجود العديد من الشكاوى حيث اسفرت الحملة عن تحرير 81 مخالفه تموينية لعدد من المخابز.