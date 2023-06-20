اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:24 ص
أكرم القصاص
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مسئولة أمريكية تزور باريس للتصويت على المدينة الفائزة باستضافة المعرض العالمي 2027

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:00 ص
مسئولة أمريكية تزور باريس للتصويت على المدينة الفائزة باستضافة المعرض العالمي 2027 برج إيفل
ا ش ا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن وكيلة وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية والعامة ليز ألين تزور باريس لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء لدعم جهود الوزارة في استضافة المعرض العالمي بالولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما.
 
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ألين ستنخرط في مجموعة الحوارات واللقاءات مع وسائل الإعلام في باريس للترويج لترشح ولاية مينيسوتا الأمريكية لاستضافة معرض إكسبو العالمي المتخصص لعام 2027.
 
ومن المقرر أن تترأس ألين، غد الأربعاء، وفد الخارجية الأمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لإجراء التصويت على المدينة الفائزة باستضافة المعرض العالمي لعام 2027، حيث تترشح 5 مدن للحصول على هذا الشرف، وهي: مينيسوتا (الولايات المتحدة)، وملقا (إسبانيا)، وبلجراد (صربيا)، وبوكيت (تايلاند) وسان كارلوس (الأرجنتين).
 
وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن الشعار المقترح للمعرض العالمي الذي ترشحت به ولاية مينيسوتا هو "صحة الناس وصحة الكوكب: العافية والرفاهية للجميع"، على أن تقدم الولاية الأمريكية للعالم فرصة لا مثيل لها لعقد محادثات مهمة حول الصحة العالمية والاستدامة وتوسيع الفرص الاقتصادية للجميع.
 
يذكر أن المعرض العالمي يجب أن تمتد فعالياته لمدة 3 شهور على الأقل، ويتناول موضوعا واحدا فقط، ويقوم المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، باختيار المدينة عن طريق التصويت. وتم تأسيس هذا المكتب نتيجة انعقاد المؤتمر الدولي للمعارض في باريس عام 1928.
 
ويرجع تنافس العديد من كبرى المدن العالمية على استضافة فعاليات المعرض العالمي إلى جذبه للعديد من الزوار والسياح من كل أنحاء العالم وهو ما يساهم في زيادة تدفق السياح والدفع بالاقتصاد السياحي للبلاد طوال مدة انعقاد المعرض.

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