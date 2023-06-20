محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر بأبوزنيمة ويشيد بالإنجازات في مياه الشرب

جنوب سيناء - السيد فلاح

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية الي محطة تحلية مياه البحر بمدينة أبو زنيمة.

واستمع محافظ جنوب سيناء لشرح وافي من المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب بالمحافظة عن المحطة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 20 ألف متر مكعب / يوم، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المياه".

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الدولة عامة وما يجري علي أرض محافظة جنوب سيناء خاصة في مختلف المجالات وخاصة مجال مياه الشرب حيث يتم تنفيذ عددا من محطات تحلية مياه الشرب بمدن المحافظة للقضاء نهائيا علي مشكلة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن المحطة توفر مياه الشرب للمواطنين بمدينة أبو زنيمة وأبو رديس ووديانها وتجمعاتها البدوية.