محافظ المنوفية: غلق 16 مخبزا مخالفا بمراكز الشهداء وتلا ومنوف وبركة السبع

المنوفية - محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على غلق 16 مخبز بلدى بضواحي المحافظة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة شهور كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 10 مخابز بلدية بنواحي زاوية رزين و منشأة سلطان بمنوف ونادر و زاوية البقلى و بشتامى بالشهداء و كمشيش بتلا وهورين ببركة السبع لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، كما تم غلق 5 مخابز بلدى بنواحي زاوية البقلى بالشهداء وقرية هيت بمنوف و كفر طبلوها بتلا لمدة شهرين للقيام بضرب مبيعات وهمية وتوقف العمل بتلك المخابز بدون إذن رسمى من الجهات المعنية ، وكذا غلق مخبز بلدى بناحية كفر ميت أبو الكوم بمركز تلا وذلك لتعدي المدير المسئول على أفراد الحملة أثناء أداء مهامهم الوظيفية .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.