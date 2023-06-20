محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة وإزدواج طريق فاقوس.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / الصالحية الجديدة بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات، ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع على طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف وازدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس / الصالحية الجديدة بطول 3 كم ومتوسط عرض 10 أمتار بكل اتجاه وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من فرد طبقات الأساس بطول 1.8 كم ورش مادة الـMC بطول 700 متر، تمهيدا لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

وخلال الزيارة أكد المحافظ على محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك تمهيد الطريق المؤدي لقرية اكياد ورفع ما به من مخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لابناء القرية.